Ekologiczny dom. Preferencyjne kredyty i programy wsparcia. Lista 2020

Ekologiczne budownictwo mieszkaniowe zyskuje w Polsce na popularności, a wszystko za sprawą coraz większego uświadomienia społeczeństwa w kwestiach konieczności ochrony przyrody. Jeśli i dla ciebie takie idee są ważne, to rozważ wykorzystanie ekologicznych instalacji i metod budowy podczas stawiania domu, a część z poniesionych kosztów, będziesz mógł refinansować za pomocą rządowych programów wsparcia, bądź skorzystać z pomocy banków, które oferują specjalne kredyty na ekodomy.

Kredyt na dom energooszczędny. W grę wchodzi BOŚ Bank i ING

Poza dopłatami do inwestycji ekologicznych, warto zainteresować się możliwością uzyskania kredytu hipotecznego na dom energooszczędny w bankach, które mają specjalne oferty dla takich klientów jak ty.

Niektóre banki, jak ING Bank Śląski, mają w ofercie dla klientów kredyt hipoteczny na budowę domów energooszczędnych umożliwiające zwrot całości lub części prowizji, którą instytucja kredytująca nalicza za przystąpienie do zobowiązania.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest to, by kwota kredytu była równa lub wyższa od tej, jaką przeznaczysz na zakup ekologicznych materiałów budowlanych. Dzięki preferencyjnym kredytom na dom ekologiczny można spłacać kredyt pomniejszony o prowizję bankową i zmniejszyć ogólny koszt kredytowania. Prowizja w zależności od instytuacji wyniesie od 1 do 3,5 proc. kwoty zaciąganego zobowiązania.

Ekokredyt hipoteczny najczęściej przyznany będzie klientowi po dostarczeniu wniosku kredytowego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Twoim obowiązkiem może być ponadto przedstawienie w banku gotowego projektu domu pasywnego lub energooszczędnego.

Z kolei BOŚ Bank ma w swojej ofercie EKOkredyt z dopłatą, pozwalający na sfinansowanie do 90 proc. kosztów inwestycji. Kredyt ma elastyczny okres spłaty i preferencyjne oprocentowanie. Do tego możesz w tym samym banku zaciągnąć EKOkredyt na fotowoltaikę, co pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania domu i zapewnienia ciepłej wody użytkowej.

RRSO takiego zobowiązania wynosi 4,16 proc. Kredyt udzielany jest do wysokości 75 000 zł i do 100 proc. wartości twojej inwestycji, na 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy. Obowiązują cię przy tym preferencyjne warunki finansowania – 1 proc. prowizji i marża już od 3,11 proc.

Budowa domu energooszczędnego pociągnie za sobą wyższe koszty niż w przypadku obiektu tradycyjnego. Powinieneś zadbać o wykorzystanie odpowiedniego projektu i materiałów budowlanych oraz o stworzenie instalacji, która będzie wykorzystywała odnawialne źródła energii, np. energię słoneczną czy ciepło z powietrza. Do tego zbuduj instalację gromadzącą wodę deszczową, skorzystaj z rządowych dopłat w programie "Twoja woda" i oszczędzaj na opłatach za wodę użytkową.

Nie tylko kredyt. Skorzystaj z ekologicznych programów

Sfinansowanie z własnych środków budowy i wyposażenia domu ekologicznego we wszystkie energooszczędne, potrzebne instalacje, będzie bardziej kosztowne niż budowa standardowego domu. Jednak nie musisz latami odkładać na taką inwestycję. Uzbieraj wkład własny na kredyt i wybierz jeden z dostępnych w Polsce programów wsparcia takich inwestycji.

Możesz skorzystać z takich programów jak: Mój prąd – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych,

Czyste powietrze,

Ochrona atmosfery – dofinansowania na budowę domów ekologicznych we Wrocławiu i Katowicach,

dofinansowanie ESCO,

Program Ograniczenia Niskiej Emisji,

Premia termomodernizacyjna.

Program "Mój prąd"

Rządowy program "Mój prąd" to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wnioski do programu w ramach drugiego naboru można składać od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku, może się on jednak zakończyć przed czasem, jeśli środki przeznaczone na jego realizację zostaną w całości alokowane. Jeśli chcesz pozyskać dofinansowanie w programie "Mój prąd", musisz:

kupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną;

poczekać na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego – co istotne, instalacja nie może być przyłączona przed datą 23 lipca 2019 roku;

podpisać umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

Dotacja w programie "Mój prąd" może wynieść maksymalnie 5000 zł, zwrot zaś może sięgnąć 50 proc. poniesionych kosztów inwestycji. Ponadto dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a koszty inwestycji niepokryte tego rodzaju wsparciem z programu "Mój prąd" możesz odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają lub będą w najbliższym czasie wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową – z operatorem sieci dystrybucyjnej, zakładem energetycznym – regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Istnieje jeszcze kilka warunków, których spełnienie będzie determinowało udzielenie dofinansowania na instalację fotowoltaiczną w twoim ekologicznym domu. Warunki są następujące:

instalacja powinna być już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej – musisz samodzielnie pokryć jej koszty;

instalacja powinna mieć moc w granicach 2–10 kW i być przeznaczona na cele mieszkaniowe;

wydatki na instalację fotowoltaiczną powinny być poniesione po 23 lipca 2019 roku;

inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji.

Program "Czyste powietrze"

Jako właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą możesz pozyskać wsparcie z programu rządowego "Czyste powietrze". Zdobądź dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła spełniające najwyższe normy. Możesz też z pieniędzy tych przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne budynku.

Kwota dofinansowania w tym przypadku może wynieść do 30 000 zł dla podstawowego poziomu i 37 000 zł dla podwyższonego. Celem realizacji tego programu jest poprawa jakości powietrza w Polsce oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co można uzyskać poprzez wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych oraz ogólną poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Możesz pozyskać samą dotację lub też dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, jaki zaciągniesz na dom ekologiczny.

Program "Ochrona atmosfery"

W województwie śląskim realizowany jest program „Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem”. Kierowany jest on m.in. do gospodarstw domowych z Katowic i wspiera podejmowane przez beneficjentów działania mające na celu ochronę atmosfery poprzez redukcję emisji szkodliwych pyłów i gazów oraz ochronę przed hałasem. Uzyskaj dofinansowanie na takie działania jak: termomodernizacja budynku;

wdrażanie projektów, które obejmują efektywne i nowoczesne systemy wytwarzania oraz przesyłania energii;

budowa lub wymiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie;

instalacje do produkcji biopaliw i paliw niskoemisyjnych;

budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

Ze wspominanego programu możesz uzyskać pożyczkę, pożyczkę z możliwością umorzenia lub dotację. Przy tym dofinansowanie może być udzielone do 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, na okres od 4 do 12 lat.

Premia termomodernizacyjna

Bank Gospodarstwa Krajowego koordynuje działanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który stanowić może dla ciebie pomoc przy realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. W ramach funduszu możesz otrzymać premię termomodernizacyjną. Możesz się o nią ubiegać jako właściciel budynku mieszkalnego, w tym jako osoba fizyczna mająca dom jednorodzinny. Premia przysługiwać ci będzie z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Stanowi ona spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora na cele związane z termomodernizacją. Musisz więc najpierw zaciągnąć kredyt hipoteczny na dom ekologiczny, a dopiero później możesz starać się o premię termomodernizacyjną.

Wysokość premii wynosi: 16 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

21 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego połączonego z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Podstawą prawną Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Autor: Szymon Machniewski

Tagi: mieszkania, ekologia , kredyt hipoteczne, banki

