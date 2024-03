Fed wysyła sygnał. Ważne słowa Jerome'a Powella w sprawie stóp procentowych

Zobacz także: Bezpieczeństwo i niezawodna łączność, czyli podsumowanie TWC z siecią Plus

USA szykują się do obniżki stóp procentowych

Reuters zauważa, że to zbliżony język do tego używanego przez innych przedstawicieli Fed w kwestii obniżki stóp procentowych. Jerome Powell zaznaczył, że inflacja "znacznie spadła" od czasu osiągnięcia najwyższego poziomu od 40 lat w 2022 r.

Szef Fed zaznaczył, że obecnie pojawiają się dwa ryzyka przed zarządzającymi polityką pieniężną. Jednym z nich jest zbyt szybkie obniżenie stóp, co – zdaniem Powella – doprowadziłoby do przyspieszenia inflacji. Drugim natomiast jest zbyt długie utrzymanie restrykcyjnej polityki pieniężnej, co mogłoby zdusić wzrost gospodarczy.