Fintechowy miliarder. Współzałożyciel Revoluta w porę porzucił bankowość

Revolut osiągnął wycenę na poziomie 33 mld dolarów. To efekt pozyskania od inwestorów 800 mln dolarów po wyemitowaniu serii E. Wśród inwestorów pojawiły się dwa fundusze: Softbank Vision Fund 2 i Tiger Global.

Bankowy trader, który stał się miliarderem

Reuters zwraca uwagę na postać Nikolaja Storońskiego, współzałożyciela i prezesa Revoluta. Po najnowszej wycenie najprawdopodobniej stał się on miliarderem.

Po upadku banku stracił on niecałe 700 tys. dolarów. Zyskał jednak naukę, która przydała mu się przy rozkręcaniu własnej firmy. Jak przyznał w rozmowie z Financial Times w 2018 roku, upadek Lehman Brother nauczył go "wspierać podejmowanie decyzji danymi oraz logiką".