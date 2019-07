Frankowicze ciągle mają pod górkę. Umowy znów mogą trafić do zmiany

Zdaniem ekspertów, cytowanych przez "Monday News" to tylko zapowiedź tego co czeka za chwilę innych frankowiczów. Wszystko dlatego, że z końcem 2021 r. całkowicie ma zniknąć LIBOR.

W tej sytuacji banki mogą zacząć proponować aneksy do umów. Jak przekonuje serwis, mogą być one niekorzystne dla posiadaczy kredytów w szwajcarskiej walucie. Warto jednak pamiętać, że nie musimy się na jakąkolwiek zmianę godzić.

Co się stanie kiedy go nie będzie? - Umowa odsyłająca do wskaźnika, który przestał być publikowany, wygasa z dniem zaprzestania publikacji. Strony umowy powinny sobie zwrócić to, co otrzymały i nie zostało jeszcze rozliczone - mówi na łamach "Monday News" Mariusz Korpalski z Kancelarii Prawnej Komarnicka Korpalski.