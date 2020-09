Frankowicze zalewają pozwami sądy. Ponad 18 tys. spraw przeciw największym bankom

Dziennik podaje, że w drugim kwartale przybyło netto (nowe sprawy minus rozstrzygnięte) niemal 4,85 tys. spraw. To oznacza wzrost o 35 proc.

Jest to wzrost jeszcze dynamiczniejszy niż ten, który miał miejsce w pierwszym kwartale. Wtedy to odnotowano wzrost o 23 proc. (ok. 2,6 tys. spraw).