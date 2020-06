Frankowicze znowu wygrali. 2 mln zł "oszczędności"

Dwoje frankowiczów wygrało przed warszawskim sądem sprawę dot. kredytu we frankach na kwotę 2,4 mln zł. Sąd orzekł "nieistnienie stosunku prawnego", co daje frankowiczom blisko 2 mln zł "oszczędności", a do tego ponad 30 tys. zł zwrotu kosztów sądowych.

