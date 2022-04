Glapiński problemem dla PiS? "Jastrząb" może nie wylądować tam, gdzie chce Kaczyński

Adam Glapiński to bez wątpienia jeden z barwniejszych prezesów NBP od lat. Na ostatniej konferencji prasowej, podczas której uzasadniał kolejną już, siódmą podwyżkę stóp procentowych, przekonywał, że jest "jastrzębiem na czele jastrzębi". I choć opozycja na jego działalności nie zostawia suchej nitki, to ten może liczyć na wsparcie partii rządzącej. Zresztą należy do grona zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego – obaj znają się jeszcze z czasów Porozumienia Centrum, a Glapiński był istotną osobą w kontekście budowania siły ekonomicznej tego środowiska.