JPMorgan przejmuje First Republic Bank

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów akceptuje ofertę JPMorgan Chase dotyczącą przejęcia depozytów First Republic Bank - podał w komunikacie amerykański regulator. Łącznie aktywa First Republic Bank wynosiły 229,1 mld USD, a depozyty były na poziomie ok. 103,9 mld USD.