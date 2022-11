Amerykanie podjęli kluczową decyzję. To ważne także dla Polski

Jaka może być dzisiejsza reakcja rynku? Zdaniem Zembika, jeśli odbiór przekazu płynącego ze strony Fed będzie taki, że jest on gołębi, czyli Amerykanie sygnalizują wolniejsze tempo dalszego zacieśniania, wówczas dolar straci na wartości (także do złotego), a amerykańskie giełdy akcji pójdą w górę.

Jeśli otrzymamy z kolei "jastrzębie zaskoczenie", np. że Fed zakłada wzrost stóp do poziomu 6 proc., czego w tym momencie rynek się nie spodziewa, wówczas będzie to informacja pozytywna dla wzrostu wartości dolara i negatywna dla Wall Street .

Gospodarka USA jest mocna, głównym problemem pozostaje inflacja

We wrześniu 2022 r. liczba nieobsadzonych wakatów w gospodarce amerykańskiej wzrosła do 10,7 miliona przy konsensusie 9,8 miliona i 10,3 miliona wakatów w sierpniu. Z kolei ISM dla przemysłu w październiku 2022 r. wyniósł 50,4 punktu wobec prognozy wynoszącej 50. Wynik powyżej 50 świadczy o tym, że amerykańscy menedżerowie patrzą w przyszłość raczej optymistycznie.

Fed powyższa stopy, by walczyć ze znajdującą się na poziomie ponad 8 proc. inflacją. Zdaniem ekspertów z ING dopiero zauważalne spowolnienie inflacji bazowej z 0,5-0,6 proc. miesiąc do miesiąca do 0,2-0,3 proc. m/m dawałoby nadzieje na spowolnienie tempa podwyżek stóp Fed już w grudniu 2022 r.