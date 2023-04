Naukowcy: millenialsi napędzają kolejną bańkę na rynku nieruchomości. Pęknie za kilka lat

Millenialsi ruszyli po nieruchomości. I napędzają bańkę

Z ich analizy wynika, że dziś w kolejce po mieszkania i domy ustawiają się osoby w wieku od ok. 25 do ok. 40 lat. W większości zatem mówimy tu o millenialsach (inaczej nazywanymi pokoleniem Y). Grupa gotowa zakupić własną nieruchomość jest na tyle duża, że przewyższa zdolności firm i inwestorów do budowy nowych.