KNF bierze na celownik Getin Noble Bank. Ustanawia kuratora i chce nowego planu naprawczego

KNF informuje, że podjęła jednogłośną decyzję o nieuwzględnieniu wniosku Getin Noble Banku o zatwierdzenie aktualizacji planu naprawy, którą przedstawił. Komisja chce, by bank przygotował plan na nowo, i daje mu na to cztery miesiące.

Getin Noble Bank powiązany jest kapitałowo z milionerem Leszkiem Czarneckim, który osobiście posiada 8,4 proc., a poprzez swój holenderski wehikuł inwestycyjny LC Corp B.V. kontroluje 47,84 proc. akcji banku. Blisko 6,4 proc. należy z kolei do Getin Holdingu.

Getin będzie miał kuratora

KNF z jednej strony pisze, że "dostrzega pozytywne skutki działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Bank, w tym przede wszystkim po stronie kosztowej" . Z drugiej jednak ocenia, że "pozostałe działania naprawcze - przy niewystarczającym wobec potrzeb Banku wsparciu kapitałowym ze strony głównego akcjonariusza, a także w sytuacji wystąpienia negatywnych czynników zewnętrznych, jak m.in. pandemia COVID-19 – uznane zostały za niewystarczające do osiągnięcia trwałej rentowności".

KNF przekonuje też, że Getin nie wykazał w stopniu wystarczającym, że przyjęte w aktualizacji planu naprawczego rozwiązania "dotyczące zabezpieczenia ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych właściwie odzwierciedlają aktualny poziom tego ryzyka". Getin jest jednym z tych banków, którym kredyty frankowe mocno ciążą - pod koniec września 2021 roku był pozwany w 8008 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych do waluty CHF o łącznej wartości przedmiotu sporu 2,5 mld zł.

Problemów Leszka Czarneckiego ciąg dalszy

To ciąg dalszy złej passy Leszka Czarneckiego, mimo że ostatnio Getin Noble Bank mocno zaskoczył in plus. W trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 11,2 mln zł wobec 69,8 mln zł straty przed rokiem - podał bank w raporcie. Konsensus rynkowy zakładał stratę rzędu 4 mln zł. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie trzy kwartały, strata netto Getinu wynosi 73,2 mln zł (dane za czwarty kwartał poznamy dopiero w 2022 roku).