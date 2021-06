Ostateczny koniec Idei. Bank Pekao szykuje się do migracyjnego weekendu

Ostatnie dni grudnia 2020 roku to historyczne wydarzenie na polskim rynku bankowym. Bank Pekao przejmuje upadający Idea Bank wraz z klientami, ich rachunkami, umowami, zobowiązaniami. Pod jego skrzydła trafiają także pracownicy banku. Wszystko zgodnie z decyzją o przymusowym przejęciu, którą podjął Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zdaniem BFG bank był na autostradzie prowadzącej do upadłości i żaden proces restrukturyzacyjny nie był w stanie tego zatrzymać. Przeciwnego zdania był prezes Idea Banku Jerzy Pruski oraz właściciel – Leszek Czarnecki.

Decyzja jednak zapadła i od pół roku banku nie ma. Są jednak jego klienci i systemy. Bank Pekao zamierza teraz dokończyć proces włączania Idei do swoich struktur.

- Przygotowujemy się do pełnej integracji klientów Pekao z przejętą częścią byłego Idea Banku. Będzie to połączenie infrastruktury technologicznej, ale pracujemy też z klientami - mówi money.pl Wojciech Werochowski, wiceprezes Pekao odpowiedzialny za bankowość detaliczną.

Przygotowania trwały już od grudnia. Lada moment rozpocznie się wysyłka komunikatów do byłych klientów Idei, w których zostaną poinformowani o nowej ofercie oraz zmianach technologicznych. Kluczowy będzie tu jeden z listopadowych weekendów - na razie nie ustalono który - gdy znikną systemy bankowości elektronicznej Idei, a klienci zalogują się już do Pekao. To tzw. migracyjny weekend.