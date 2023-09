Koszty kredytów. Jak to działa, na co zwracać uwagę?

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszystkie koszty, które musi ponieść kredytobiorca w związku z zwarciem umowy kredytowej. Nie wlicza się do nich ewentualnych opłat notarialnych.

Co składa się na całkowity koszt kredytu gotówkowego?

Odsetki to główny z kosztów dodatkowych kredytu. Oprocentowanie może być stałe albo zmienne, a jego wysokość musi być zgodna z ustawową wysokością odsetek maksymalnych. Wśród opłat jest również marża, która jest zarobkiem banku od udzielenia finansowania. Jej wysokość może być różna. Kolejny czynnik to prowizja za udzielenie kredytu, która zwykle stanowi od 0 do około 15 proc., jeśli chodzi o zobowiązania gotówkowe.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego

Osoby zainteresowane kredytem hipotecznym powinny liczyć się również z kosztami wykonania operatu szacunkowego, który jest niezbędny do wnioskowania o finansowanie. Przykładowo, Bank PKO BP wykonuje wycenę nieruchomości samodzielnie i wymaga za to opłaty. W niektórych bankach to kredytobiorca jest zobowiązany do zrobienia operatu, więc niejako ma wpływ na jego cenę, bo może wybrać najtańszego wykonawcę. Zwykle to koszt w granicach 500-1500 zł.