Kredyt hipoteczny online? Pandemia sprawiła, że to możliwe

Rynek kredytów hipotecznych został relatywnie słabo dotknięty pandemią koronawirusa. Wiosną był zauważalny drastyczny spadek popytu, ale później z każdym kolejnym miesiącem zainteresowanie klientów rosło. Zmieniła się także polityka banków. W pierwszych miesiącach pandemii te instytucje znacznie ograniczyły możliwości kredytowania. Jednak gdy przyszła jesienna fala koronawirusa, to banki nie działały już tak gwałtownie, a kredyt można było uzyskać.

Listopadowy "soft lockdown" wpłynął oczywiście na kredyty hipoteczne, a popyt zmalał w porównaniu do października. Jednak, gdy porównamy sytuację z listopada 2019 roku, to widać, że w 2020 roku więcej o 7,2 proc osób wnioskowało o tego typu finansowanie.

Znaczącym ułatwieniem jest z pewnością to, że z powodu konieczności pozostania w domu nie trzeba przekładać realizacji swoich planów mieszkaniowych i można zdecydować się na kredyt hipoteczny przez internet. Jakie ułatwienia dla swoich kredytobiorców wprowadziły banki?

Kredyt hipoteczny przez internet – w jakim banku?

Czy kredyt hipoteczny 2021 będzie udzielany pod znakiem "100 proc. online"? Na pewno nie we wszystkich bankach, ale główni kredytodawcy hipoteczni przygotowali ułatwienia, które pozwolą wziąć kredyt mieszkaniowy tylko z jedną wizytą w oddziale.

Pekao Bank Hipoteczny oferuje kredyt hipoteczny przez internet, który wymaga tylko jednej wizyty w oddziale na podpisanie umowy.

Udostępnił on platformę eHipoteka, za pomocą której można złożyć wniosek, załadować potrzebne dokumenty w wersji elektronicznej oraz śledzić status swojego wniosku kredytowego. Tą drogą odbywa się również badanie zdolności kredytowej. Dokumenty są przechowywane w zabezpieczonym systemie banku. Wnioskowanie online jest więc całkowicie bezpieczne. Tożsamość trzeba potwierdzić przelewem weryfikacyjnym na 1 zł. Na swoim profilu na platformie eHipoteka znajdziesz również informację, na jakim etapie znajduje się Twój wniosek oraz jaka jest decyzja kredytowa. Pozostało tylko podpisanie umowy kredytu hipotecznego, które musi odbyć się w oddziale. Warto pamiętać, że ten bank nie ma swoich własnych placówek. Można w nim wziąć kredyt u pośrednika finansowego.

Kolejną nowością, która dopiero co pojawiła się w Banku Millennium, jest dostęp do bankowości elektronicznej banku także dla osób, które nie są jego klientami. Oznacza to, że nawet gdy dopiero wnioskujesz o kredyt hipoteczny w tym banku, możesz śledzić status swojej aplikacji w internecie albo w aplikacji mobilnej.

Bank rezygnuje również z papierowej formy operatu. Przekazuje on zlecenie dotyczące wyceny nieruchomości do jednej z firm, z którymi współpracuje. Oględziny mogą być przeprowadzone również online, a przygotowany dokument w ciągu 3-4 dni klient dostanie w formie papierowej oraz mailowo. Bank potrzebuje tylko e-operatu, który trzeba dołączyć do dokumentacji kredytowej.

Kredyt hipoteczny 2021 – jakie usprawnienia jeszcze proponują banki?

W innych bankach proces uzyskiwania kredytu hipotecznego nie został tak mocno przebudowany, ale wprowadziły one dodatkowe ułatwienia, które skracają całą procedurę.

Alior Bank akceptuje teraz dokumenty w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy mogą dostarczyć wymagane zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u, które można wygenerować za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. Dokumentację fotograficzną nieruchomości można przeprowadzić samemu, gdy kupujemy nieruchomość z rynku wtórnego albo może to zrobić deweloper, gdy nabywamy nowe mieszkanie.

mBank już w maju wdrożył możliwość zdalnego złożenia wniosku o kredyt hipoteczny przez telefon i dostarczenia dokumentów w wersji elektronicznej. Decyzję kredytową otrzymujesz mailowo, a warunki kredytu oraz harmonogram spłat możesz omówić z doradcą kredytowym telefonicznie. Do banku wystarczy pójść tylko raz, aby złożyć podpisy na umowie.

BNP Paribas wcześniej wymagał dwóch wizyt w oddziale. Jedna była po to, aby założyć konto do spłaty kredytu, a druga, aby podpisać umowę. Aktualnie do BNP Paribas wystarczy przejść się tylko raz, resztę formalności załatwiasz zdalnie.

Podobnie jest w ING Banku Śląskim i Banku Pekao, gdzie również wystarczy odwiedzić placówkę tylko jednokrotnie.

Warto pamiętać, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych wpłynęła pozytywnie na koszty kredytu hipotecznego. Warunki (dzięki obniżonemu WIBOR-owi) są teraz naprawdę korzystne i na każdych 100 tys. zł kredytu wziętego na 30 lat można zaoszczędzić aż 40- 50 zł na każdej racie. Opłaca się korzystać z tych korzystnych dla kredytobiorców warunków i kupić mieszkanie nie tylko po to, aby w nim zamieszkać, ale też w celach inwestycyjnych, by ochronić swój kapitał przed inflacją.

