Banki: tych klientów nie obsługujemy. Jaka forma zatrudnienia wyklucza z kredytu?

W ten sposób też zatrudnia się osoby w mniej stabilnych firmach. W związku z tym, warunki otrzymania kredytu gotówkowego, które trzeba spełnić zanim jeszcze złoży się wniosek, to 6 miesięczny staż w danej firmie. Szansę na uzyskanie finansowania rosną, jeżeli jest to kolejna umowa, a obecna jest zawarta na co najmniej 6 miesięcy. Szansa na uzyskanie kredytu mieszkaniowego jest jednak dużo niższa, bo przy tak długim okresie kredytowania i wysokiej kwocie ryzyko dla banku może być zbyt wysokie.

Sytuacja jest dużo trudniejsza w przypadku przedsiębiorców. Nasi testerzy prowadzą firmę od kilku lat i działają w naprawdę stabilnej branży (IT), ale mieli duże problemy z uzyskaniem kredytu. Jeden z banków proponował w zamian kredyt firmowy, inny nakłaniał do założenia drogiego konta prestiżowego, a trzeci wymagał dokumentów, po które osobiście trzeba iść do urzędu, co w dobie pandemii nie powinno mieć miejsca.