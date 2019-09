Kredyt preferencyjny. Tłumaczymy podstawy i mówimy wprost, kto może się o niego starać

Zainteresowanie kredytami preferencyjnymi w roku 2019 znacznie wzrosło. Głównym powodem są klęski spowodowane suszą. W tym roku Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że od września rolnicy będą mogli zwrócić się o pomoc i złożyć wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zarezerwowane na pomoc do walki z suszą środki pieniężne wynoszą 500 mln zł. Nie jest to jednak ostateczna kwota, ponieważ minister rolnictwa zapowiedział, że budżet ten może zostać zwiększony na miarę potrzeb.

Czym są kredyty preferencyjne? Przypominają one zwykłe, komercyjne produkty bankowe, takie jak np. kredyt gotówkowy na dowolny cel . Również wnioskowanie o kredyt preferencyjny przebiega tak samo, jak w przypadku starania się o inny kredyt. Różnicą jest zwolnienie z niektórych wymogów, jak na przykład dopłata do odsetek.

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt preferencyjny udzielany jest na preferencyjnych warunkach. Co to właściwie oznacza? Ten rodzaj produktu finansowego dofinansowywany jest przez państwo lub ze środków pochodzących ze specjalnych funduszy Unii Europejskiej.

Kolejną cechą, która odróżnia kredyt preferencyjny od innych produktów bankowych, jest fakt, że przeznaczone są one dla określonej grupy odbiorców. Zazwyczaj przyznawane są one rodzinom o niskich dochodach , które chcą kupić mieszkanie czy instytucjom i urzędom.

O kredyt dla rolnika mogą ubiegać się osoby posiadające lub prowadzące działalność w zakresie rolnictwa. Niestety kredyt preferencyjny nie jest przeznaczony dla emerytów i rencistów. Jedynym wyjątkiem są osoby starsze, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Pewne jest, że kredyt preferencyjny to zastrzyk finansowy, który daje wiele możliwości. Wiemy już, że niestety nie każdy może go uzyskać, ale czy dla osób, które mają na to szanse to opłacalny zysk? Kredyt studencki z pewnością pomoże młodym osobom zrealizować własne cele lub w opłaceniu nauki. Dla niektórych studia oznaczają przeprowadzkę do innego miasta, co wiąże się z dużymi kosztami utrzymania, a kredyt jest dodatkowym, obciążającym zobowiązaniem.