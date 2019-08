Dodatkowe 1000 zł do hektara. Rząd dopłaci rolnikom

Dwa dni – tyle rządzącym zajęło podjęcie decyzji ws. nowej obietnicy wyborczej. O dopłacie 1000 zł do hektara premier mówił w niedzielę, a rząd sprawą zajął się we wtorek. Pieniądze na konta rolników mają zacząć trafiać już we wrześniu.

