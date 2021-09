Kredyt studencki 2021. Sprawdź, na jaki kwotę możesz liczyć

Obecnie taki kredyt gotówkowy może być udzielony w każdym momencie w roku. Student może się o niego ubiegać, nawet jeśli otrzymuje stypendia na uczelni. Uprawnieni do niego będą żacy studiów wszystkich szczebli – dziennych i zaocznych – w wieku do 30 lat, a także doktoranci kontynuujący naukę na studiach doktoranckich, którzy nie przekroczą 35 roku życia. Jednym z warunków udzielenia preferencyjnego kredytu studenckiego jest to, by dochód na osobę w rodzinie żaka nie przekroczył w roku ubiegania się o zobowiązanie 3000 zł.