Kredyt we frankach. NBP zabiera głos w sprawie wsparcia przewalutowania

Pablo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Miałem iść z bankiem do sądu. I chyba nie ma na co czekać, bo to jest tylko gra na czas, zasłona dymna. Będą teraz gadać przez 3 lata o ugodach, zwodzić ludzi a na końcu powiedzą, ze nici z tego. Trzeba walczyć w sądzie i wyciągnąć od nich to co ukradli , bo szanse na wygraną są 90%.