Kredyty będą jeszcze droższe? I to nie przez podwyżkę stóp

Jak czytamy, Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, przyznał w TOK FM, że ceny kredytów o stałym oprocentowaniu są wysokie w stosunku do kredytów o oprocentowaniu zmiennym. W związku z tym KNF prowadzi z bankami rozmowy , aby tę różnicę zmniejszyć.

Zobacz także: "Mgła covidowa" powodem niespłacenia pożyczki. Co jeszcze wymyślają dłużnicy?

Kredyty będą jeszcze droższe?

W efekcie - pisze gazeta - banki w celu obrony swoich zysków mogłyby podnieść marże kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. "A to oznaczałoby dla klientów wzrost oprocentowania i raty takiego kredytu. Wszystko po to, by kosztem kredytów o zmiennej stopie zwiększyć atrakcyjność hipotek z gwarancją oprocentowania na 5 lat" - wyjaśnia gazeta.