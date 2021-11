Stopy procentowe znów pójdą w górę? Prezes NBP zabrał głos

YOgi 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co wam daja podniesienie stóp procentowych? z perspektywy czasu strzal w glowe i przegrane wybory. Po pierwsze: podniesienie stop nic nie dało to o czym pisałem. Dolar wg specow mial spasc do poziomu ok 3.7 a co sie stało ??? Dolar wzrósł po inf. z USA o inflacji. PS USA jeszcze nie podnosilo stop a jak to zrobia dolar skoczy na 5 zl z łątwościa. Co zrobi NBP ? podniesie stopy do 4.5% by zarżnać ludzi z kredytami i aby byly protesty?? Brawo Brawo Po Drugie: Inne panstwa kluczowe nie podnosza stop procentowych bo to nic nie da i nie powstrzyma inflacji. Oczywiscie Polska wie lepiej i za rok mamy przejebane Po trzecie: Lepszym sposobem jest zostawic stopy na poziomie jakim byly a zamiast tego dac ulgi podatkowe dla przedsiebiorcow i podwyzki dla wszystkich. Rzad sie tego boi bo sadzi ze przegra wybory. Bo jak zabrac 500+, jak nie dac podwyzek sluzbom, jak nie dac 14stek dla emerytow i innch bezuzytecznych swiadczen. Lepiej zarznac tych co przynosza prawdziwa kase. Pamietajcie ze sie nie podcina galezi na ktorej sie siedzi i daje kase. PRzedsiebiorcy i tak wam wiecej nie oddzadza po podatkach bo zaczna robic tak ze ch... dostaniecie a nie wieksza kase. Powiem tyle robic mniej a i tak za ta sama kase a wiecej wam nie dac??? Wiecie o czym mowie??? pewnie nie bo duzo ciemniakow tam u was pracuje.