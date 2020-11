Kredyty dla pracujących za granicą w czasie pandemii COVID-19

Dla banków najbardziej bezpieczną formą zatrudnienia jest etat. Pracownika najtrudniej jest zwolnić, a do tego przysługuje mu okres wypowiedzenia. W następnej kolejności są umowy cywilnoprawne (umowa o zlecenie czy o dzieło), a na końcu własna działalność gospodarcza.

Są jednak jeszcze banki, do których możesz się udać, jeśli potrzebujesz kredytu dla pracujących za granicą.

Co możesz zrobić, jeśli zarabiasz poza Polską, ale interesuje cię kupno tutaj nieruchomości i kredyt hipoteczny dla pracujących za granicą? W tej kwestii nie ma zbyt wielu alternatyw i ranking kredytów hipotecznych niestety się nie przyda. Pamiętaj, że zgodnie z Rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego kredyt hipoteczny może być udzielony tylko w walucie, w której zarabiasz.

Akceptowane waluty zarobków to: EUR, USD, GBP, SEK i NOK. Oznacza to, że o kredyt w Banku Pekao możesz starać się, jeśli pracujesz w jednym z krajów strefy euro, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji albo Norwegii.

Warunkiem uzyskania decyzji pozytywnej jest oczywiście dobra zdolność kredytowa i odpowiednio atrakcyjna nieruchomość, ale również to, aby założyć konto osobiste w Banku Pekao i przez min. 6 miesięcy zapewnić na nie przelew wynagrodzenia.

W Santander Bank Polska możesz pożyczyć od 1 tys. zł do 300 tys. zł z prowizją 6,27%, oprocentowaniem 7,14% i RRSO 11,18%.

Kogo zaakceptuje bank? Jeśli zarabiasz za granicą, to od min. 3 miesięcy musisz zapewnić wpływy na konto w Santander BP bezpośrednio od pracodawcy. Co to oznacza w praktyce? Kwartał przed staraniem się o kredyt gotówkowy, musisz założyć konto osobiste w tym banku i poinformować pracodawcę o tym, aby zmienił rachunek, na który przelewa ci wynagrodzenie.