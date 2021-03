Kredyty frankowe. Akcjonariusze PKO BP podejmą decyzję w sprawie ugód

Hania 2 godz. temu zgłoś do moderacji 32 2 Odpowiedz

Mam znajomych, którzy wzięli tzw. kredyt frankowy w 2008 r na kwotę ok. 430 000,00 zł. Franków nie widzieli na oczy. Wypłacono im złotówki i kwotę pomniejszono o tzw. spred. Kredyt spłacali 12 lat po ok. 2300,00 zł/m-c i do oddania mają jeszcze ok. 560 000,00 zł. Prezesi i inni pracownicy banków bardzo się wzbogacili na tych kredytach kosztem tych, którym ten kredyt wkręcono bo podobno nie mieli zdolności kredytowych w złotówkach. Niech bankowcy nie płaczą, że coś stracą na tych kredytach bo już sobie na nich zarobili....i niech pomyślą w jakiej sytuacji są rodziny z dziećmi przez te ich wynalazki..