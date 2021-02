Kredyty frankowe. To nie "czarny czwartek" z 2015 r. zatopił frankowiczów

Daimo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 25 19 Odpowiedz

to jest jak z kryptowalutami, część Polaków nakupiła, bitcoin spadł na ryj, sprzedali z dużą stratą, lament, płacz, a na końcu wniosek do sądu, żeby wszyscy w Polsce zapłacić za błędy tych najbardziej pazernych... ABSOLUTNE NIE DLA POMOCY FRANKOWICZOM (PAZERNICZOM)!!! wiedzieliście co bierzecie, a teraz głupa rżniecie, nie dość, że sponsoruję 500+ to jeszcze frankowiczom mam dokładać, idźcie mieszkać do rodziców, a nie za moje pieniądze chaty chcecie kupować!