Kredyty frankowe. Banki przygotowują się do ugód i proszą NBP o pomoc

Banki biorą pod uwagę, że mogą przegrywać setki spraw o kredyty frankowe i zawczasu przygotowują się do konieczności masowego przewalutowania ich. Taki wniosek można wysnuć z faktu, że grupa instytucji skierowała do prezesa Narodowego Banku Polskiego list z prośbą o wsparcie w razie dojścia do skutku ugód i konieczności zawierania dużych transakcji walutowych – informuje "Rzeczpospolita".