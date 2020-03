Kurs franka najwyżej od "czarnego czwartku". Frankowicze zapłacą wyższe raty

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział ostatnio pomoc osobom spłacającym kredyty. Propozycje rządu sprowadzają się m.in. do zawieszenia na kilka miesięcy spłaty kredytów. Chodzi o to, by w trudnym okresie walki z epidemią koronawirusa ulżyć obywatelom. W przypadku niektórych frankowiczów może to być jednak zbyt małe wsparcie.