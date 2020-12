Leszek Czarnecki pozwie członków zarządu Pekao

Giertych poinformował na Twitterze, że przyjął zlecenie od Leszka Czarneckiego "na pozwanie członków zarządu Pekao S.A.". Jednocześnie poprosił o kontakt "tych członków zarządu, którzy nie głosowali za przejęciem Idea Banku". Nieco później ogłosił, że wstępna wycena roszczeń wobec członków zarządu Pekao to ok. 300 milionów złotych - łącznie od wszystkich pozwanych.

Niezależnie od postępowania wobec członków zarządu Pekao Leszek Czarnecki zamierza złożyć do sądu administracyjnego w Warszawie odwołanie od decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na mocy której doszło do przejęcie Idea Banku. Zapowiedział także skargę na działania BFG. Ale to nie koniec. - Ponieważ głównym inwestorem Idea Bank S.A. jest mój podmiot zarejestrowany w Holandii zapowiadam, że działania BFG i KNF będą miały skutek w postaci roszczeń odszkodowawczych przed Trybunałem Międzynarodowym ustanawianym na podstawie specjalnej umowy inwestycyjnej pomiędzy Polską, a Holandią na kwotę stanowiącą wartość moich udziałów i przyszłych z nich zysków - napisał Czarnecki w oświadczeniu.