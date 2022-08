Leszek Skiba – milioner z Pekao. Tak zarabia się w Klubie "Dobrej zmiany"

Leszek Skiba w Klubie Milionerów "Dobrej zmiany"

W kwietniu 2020 roku przestał pracować w Ministerstwie Finansów i został wiceprezesem, a zaraz później prezesem upaństwowionego przez PiS w 2016 roku banku Pekao S.A. To stanowisko piastuje do dzisiaj.

Jak ujawniła Wirtualna Polska , do końca 2021 r., czyli w niespełna dwa lata, zarobił w Pekao 1,914 mln zł. Od marca 2021 roku zasiada też w radzie nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych. Tylko do końca 2021 r. otrzymał tam 64 tys. zł wynagrodzenia.

Skiba "nie jest związany z politycznym pierwszym frontem"

- Na plecach nie ma przyklejonej twarzy żadnego polityka i to najpewniej spowodowało, że dość dobrze odnalazł się w Ministerstwie Finansów, a teraz znalazł w Pekao. Z pierwszym politycznym frontem nie jestem już od dawna związany, ale jakbym miał zgadywać, to powiedziałbym, że to mu pomogło. Był kandydatem, którego każda ze stron układanki była w stanie zaakceptować. I jednak to "bardziej swój" człowiek niż dotychczasowy prezes, który wywodził się wprost z bankowości - dodał.