Ostateczny koniec banku Czarneckiego. Sąd ogłosił upadłość Idea Banku

Idea Bank przechodzi do historii. W środę syndyk poinformował, że sąd ogłosił upadłość tej instytucji finansowej. Dużą część banku przejął z początkiem 2021 roku państwowy Bank Pekao SA, ku sprzeciwowi dotychczasowego właściciela, Leszka Czarneckiego. Teraz to, co zostało z firmy, zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązań.