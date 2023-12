Przełom dla frankowiczów. Sąd oddalił pozew banku wobec obywateli

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu (SO Toruń I C 390/23 Sędzia SSR del. Marcin Kolasiński) jest jednym z pierwszych po świeżo wydanych wyrokach TSUE z 8 i 14 grudnia, które to rozstrzygnęły wiele kluczowych kwestii w sporach frankowiczów z bankiem.