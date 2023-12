TSUE zdecydował. Frankowicze znów górą

Pinus3 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Żaden z kredytobiorców nie wynosił z banku szwajcarskich franków, tylko złotówki. Franki były tylko wirtualnym żetonem, który zagnieżdżał się na moment na koncie kredytobircy, z którego niemal natychmiast znikał, ponieważ tenże sam bank natychmiast franki odkupywał i zamieniał na złotówki. Niestety, umowne, formalne zobowiązanie spłaty kredytu we frankach nie było jednocześnie anulowane, więc nieszczęsny kredytobiorca spłacał raty we frankach ... . Franki odkupione od kredytobiorcy były podstawą do udzielenia kredytu kolejnemu, frankowemu kredytobiorcy ... i tym sposobem oscylator frankowy nabierał rozpędu. Żaden bank nie posiadał w rezerwach tylu franków na ile udzielił kredytów. Franki, które trafiały do kredytobiorców były tylko efektem kreatywności księgowej na pograniczu oszustwa.