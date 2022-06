Mieszkania jeszcze droższe. Polaków już nie stać na kredyt

Czynnikami "schładzającymi rynek mieszkań" są więc - zdaniem ekonomisty - trudniejszy dostęp do kredytu hipotecznego oraz wzrost cen materiałów budowlanych. "Ceny te w trakcie roku wzrosły nawet o 30 proc." – dodał.

Unię czeka spowolnienie

Pytany o wysoką inflację w krajach Unii Europejskiej powiedział że "całą UE czeka spowolnienie i to pewnie będzie bardzo wyraźne spowolnienie". "Teraz widzimy stopy wzrostu PKB rzędu 8,5 proc., takich już za chwilę nie zobaczymy; będą pewnie ok. 3 proc., może nawet mniejsze " – zaznaczył.

KPO nieco pomoże

"Spodziewamy się, że w przyszłym roku inwestycje z KPO podniosą PKB o ok. 1 punkt proc.". "Pewnie, gdybyśmy patrzyli na najbliższe dwa lata, to ten wzrost będzie większy o ok. 2,5 punktu proc., niż gdyby KPO nie było" – dodał.