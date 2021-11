Mieszkanie bez wkładu własnego to "niedźwiedzia przysługa" dla młodych. Będą problemy ze spłatą kredytów?

Propozycja PiS kierowana jest do młodych rodziców ze zdolnością do płacenia regularnie za wynajem mieszkania, ale bez oszczędności na wkład własny. Będą mogli dostać jego poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zamiast otrzymać pieniądze do ręki, o wysokość brakującego wkładu własnego ma zostać powiększony ich kredyt hipoteczny. Można liczyć na maksymalnie 100 tys. zł, nie więcej niż 20 proc. wartości kupowanej nieruchomości.

"Wyborcza" przypomina, że kredyt z takim wsparciem państwa musi zostać zaciągnięty na co najmniej 15 lat, wyłącznie w walucie polskiej, na zakup pierwszej nieruchomości , przez małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci. To nie będzie oferta dla singli.

Wkład własny na mieszkanie. PiS chce pomóc młodym rodzicom

Dziennik ma wątpliwości, czy to dobry pomysł i przypomina, że wymóg posiadania przynajmniej 10 proc. wkładu własnego to także jedna z konsekwencji światowego kryzysu finansowego z 2008 r. Dodaje, że proponowane rozwiązanie to de facto zabezpieczenie interesu banku udzielającego kredytu, a nie wsparcie gotówkowe do ręki. "A to oznacza, że kredytobiorca musi spłacić pełną kwotę", czytamy. "Wyborcza" ostrzega: