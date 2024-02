"Miotła" idzie po zaufanych Jarosława Kaczyńskiego. Zdążyli zarobić fortunę w spółkach

"Miotła" pozbawi stołków zaufanych ludzi prezesa PiS

Najprawdopodobniej to już ostatnie godziny na stanowiskach Macieja Łopińskiego i Wojciecha Jasińskiego. Jak przypomina "Fakt", ten pierwszy przeszedł z Kancelarii Prezydenta najpierw do PZU, a potem do PKO BP. Gasił też sytuację w TVP, gdy np. doszło do odwołania Jacka Kurskiego po raz pierwszy.