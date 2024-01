1,5 mln zł w kilka lat. Tyle zarobiła przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego

Janina Goss sporo zarobiła państwowych spółkach

Dziennik "Fakt" postanowił przyjrzeć się zarobkom Janiny Goss w państwowych spółkach. Jak pisaliśmy na początku 2023 r. w money.pl , to przyjaciółka rodziny Kaczyńskich. Nieoficjalnie mówi się o niej, że to szara eminencja PiS. Z partią związana jest od czasów Porozumienia Centrum.

W lutym 2023 r. trafiła do rady nadzorczej PKN Orlen. Już jednak tam nie pracuje , gdyż w grudniu 2023 r. decyzję w tej sprawie podjął minister aktywów państwowych Borys Budka . Według "Faktu" mogła zarobić na tym stanowisku nawet ok. 100 tys. zł brutto.

Jej nazwisko widnieje też na liście osób w radach nadzorczych PGE i Banku Ochrony Środowiska. Energetyczny gigant w latach 2016-2022 wypłacił jej 451 tys. zł brutto. Dziennik ponadto szacuje, że w 2023 r. mogła zarobić ok. 81 tys. zł (sprawozdania za miniony rok jeszcze nie ma). W BOŚ zarobiła ok. 782 tys. zł w latach 2016-2022. Razem daje to w sumie ok. 1,5 mln zł.