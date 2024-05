Najtańszy kredyt na majówkę. Sprawdzamy oferty promocyjne banków

Promocyjne oferty kredytów – na czym polegają?

Tani kredyt w PKO BP

Bank PKO BP przygotował atrakcyjną ofertę dla nowych klientów. Kredytobiorcy mogą uzyskać dodatkową gotówkę z prowizją 0 proc., jeśli zdecydują się na okres spłaty do 24 miesięcy. RRSO wynosi 11,57 proc., a oprocentowanie – 10,99 proc. i jest stałe, co oznacza, że rata nie wzrośnie przez cały okres trwania umowy. Jeśli poszukiwany jest najtańszy kredyt gotówkowy, ta oferta znajduje się w czołówce niedrogich pożyczek. Bank PKO proponuje jedne z najlepszych warunków na rynku pod względem kosztów.

VeloBank i karencja w spłacie

Kod promocyjny w mBanku

Oferta specjalna w ING Banku Śląskim

W przypadku zdecydowania się na kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem ING Bank Śląski obniża oprocentowanie do 9,99 proc., RRSO oferty wynosi 15,48 proc. Oferta skierowana jest zarówno do nowych, jak i obecnych klientów banku. O dodatkowe środki można zawnioskować online, przez telefon lub bezpośrednio w stacjonarnej placówce.

Preferencyjne warunki w Banku Millennium

Aby z nich skorzystać, wystarczy zdecydować się na kredyt gotówkowy online. Składając wniosek przez internet, można liczyć na pożyczkę do 40 000 zł bez prowizji. Spłatę można rozłożyć na okres od 40 do 70 miesięcy. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 11,40 proc. RRSO to 12,01 proc. Oferta ważna jest do 26.04.2024 r. i mogą z niej skorzystać osoby, które w ostatnich 12 miesiącach nie miały pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku Millennium.