Wyrok miażdżący dla banków? Co oznacza decyzja Sądu Najwyższego ws. frankowiczów

Sąd Najwyższy zadecydował, że nawet jeśli jedynie cześć umowy kredytowej we frankach szwajcarskich była nielegalna, to trzeba ją unieważnić w całości. - To wyrok miażdżący dla banków - ocenia ekspert kredytowy Marcin Murzyński. Banki z kolei mówią o uchwale "podjętej w niekonstytucyjnym składzie".