Największe banki w Polsce w wielkich opałach. W grę wchodzą wielomilionowe kary

"Dziennik Gazeta Prawna" zapytał każdy z banków, czy postępowanie dotyczy wskaźnika WIRON , czy podawali niewłaściwe dane do jego obliczania i jaka jest przyczyna tej sytuacji.

Według informacji uzyskanych przez "DGP", postępowania nadzorcze dotyczą większej liczby banków. Spośród instytucji, które już opublikowały swoje raporty za 2023 rok, jedynie Alior Bank nie wspomniał o interwencji nadzoru. Alior Bank nie jest jednak jednym z podmiotów przekazujących dane do obliczania WIRON-u. Oprócz pięciu banków, które już poinformowały o postępowaniu, są to również PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski i Bank Handlowy - czytamy w dzienniku.

Nieoficjalnie wiadomo, że sprawa dotyczy WIRON-u. Administrator tego wskaźnika, spółka GPW Benchmark, informował o błędach w danych używanych do obliczania WIRON-u - wynika z informacji "DGP".

Różnice w danych wydają się niewielkie, ale przy zastosowaniu wskaźnika do kredytów o wartości 1 mld zł, 0,08 pkt proc. przekłada się w skali roku na kwotę 800 tys. zł. Aktywa sektora bankowego przekraczają zaś 3 bln zł. Na razie są one uzależnione od zachowania stóp WIRON w minimalnym zakresie.

Zmiana WIBORU na WIRON. O co chodzi?

WIRON to wskaźnik, który zastąpi obecny standard rynkowy, czyli WIBOR. Zmiana została ogłoszona dwa lata temu przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Głównym argumentem za zmianą było to, że trzeba wprowadzić stawkę opartą na rzeczywistych transakcjach, ponieważ WIBOR w dużej mierze opiera się na deklaracjach banków, co rodzi podejrzenia o możliwość manipulacji. Morawiecki zaznaczał przy tym, że nowa stawka będzie niższa od starej.