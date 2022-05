"Nie można wszystkim pomagać". Była szefowa NBP o wakacjach kredytowych

"Przy obecnym poziomie stóp procentowych i założeniu, że z wakacji kredytowych skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, łączny koszt dla sektora bankowego z tytułu wakacji kredytowych przyznanych w latach 2022-2023 mógłby sięgać nawet 20 mld zł" - napisano w piśmie do Sejmu, cytowanym przez RMF FM.

Wakacje kredytowe

Swoją własną opinię ws. pomocy dla kredytobiorców wyraziła też była szefowa Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jak powiedziała w Radiu ZET, "nie można wszystkim pomagać". - Jeśli trzeba pomóc kredytobiorcom, to tym, którzy mają mniejsze dochody. Trzeba by to zrobić przez pewne ulgi podatkowe. Od pewnej sumy dochodów np. obniżyć spłatę – zaproponowała Gronkiewicz-Waltz.