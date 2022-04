Od kwietnia zdolność kredytowa spadła o połowę. Oto średnie kwoty w największych miastach

Zobacz także: "Tarcza antyputinowska" wspomoże gospodarkę? Ekspert: Trzeba się wziąć do roboty

Zdolność kredytowa niższa o połowę

"Z uwagi na znaczny spadek zdolności kredytowej należy się raczej spodziewać, że w kolejnych miesiącach akcja kredytowa powróci do solidnych spadków względem mocnego 2021 roku" - czytamy.

Wychodzi na to, że przeciętna zdolność kredytowa we wszystkich bankach działających w Polsce obniżyła się średnio o ponad połowę względem 2021 roku , przy czym za około dwie trzecie spadku odpowiada wzrost stóp procentowych, a za jedną trzecią rekomendacje KNF.

Jeszcze rok temu rodzina zarabiająca dwie średnie w stolicy mogła liczyć na prawie 1,2 mld zł kredytu. Teraz jest to już tylko około 500 tys. zł. Dla porównania, w Szczecinie była szansa pożyczyć 800 tys. zł. Kwota ta zmalała do niecałych 400 tys.

Polaków stać na mniejsze mieszkania

Poziom maksymalnej zdolności warto skonfrontować z liczbą metrów kwadratowych dostępnych do zakupu przy zastosowaniu cen dla danego miasta. Z analizy PKO BP wynika, że dostępność metrażu do zakupu dla przeciętnie zarabiającej pary z dzieckiem mocno spadła.

"Obecnie przy 20-proc. wkładzie własnym możliwy jest zakup od 50 do 70 metrów kwadratowych w zależności od miasta, podczas gdy średnio w 2021 było to 120 do 160 metrów kwadratowych. W konfrontacji z 2020 rokiem spadek zdolności kredytowej jest jeszcze silniejszy" - wynika z raportu PKO BP.