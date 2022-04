Skutek uboczny podwyżki stóp. Jak poprawić swoją szansę na kredyt?

Komisja Nadzoru Finansowego wysłała do prezesów banków pismo, gdzie rekomenduje wdrożenie działań mających na celu obniżenie ryzyka kredytowego . Jednym z nich jest przyjmowanie, że miesięczne raty nie powinny przewyższać 40 proc. zarobków osób o niższych dochodach i 50 proc. o wyższych. Do tej pory rekomendacja wynosiła odpowiednio 50 i 65 proc.

Nowe wytyczne KNF – co oznaczają dla kredytobiorców?

Przy przeciętnym wynagrodzeniu, które w marcu 2022 r. wyniosło ok. 6200 zł brutto i ok. 4500 zł netto, rata kredytu nie powinna przekroczyć więc 2250 zł. Przed wprowadzeniem tej rekomendacji mogła wynosić aż 2925 zł. Dostępna kwota finansowania, nawet najlepszego kredytu hipotecznego na rynku spadnie o ok. 90 tys. zł.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Przed złożeniem wniosku o kredyt powinno się również uporządkować swoje produkty finansowe. Jeśli np. nie korzystamy z karty kredytowej, to warto z niej zrezygnować, bo nawet nieużywana obniża zdolność. Jeśli mamy inne zobowiązania, do których całkowitej spłaty zostało już niewiele rat, to również opłaca się oddać zadłużenie do końca. Można także rozważyć konsolidację swoich kredytów i pożyczek, co pozwoli zmniejszyć sumę płaconych rat.