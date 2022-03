5 sposobów na obniżenie raty kredytu hipotecznego

Każda podwyżka stóp procentowych to kolejne kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych więcej, które co miesiąc do banku muszą oddawać kredytobiorcy. Warto pamiętać, że niespłacane długi mogą spowodować poważne problemy finansowe. Jeśli tylko czujemy, że rata zaczyna nas przerastać, to trzeba działać natychmiast. Podpowiadamy, co można zrobić, aby obniżyć ratę kredytu.