Stopy procentowe mogą dojść nawet do ponad 5 proc. Kiedy będziemy płacić wyższe raty?

WIBOR a decyzje Rady Polityki Pieniężnej

Wysokość ustalonych stawek jest publikowana tego samego dnia o 23:00 na stronie internetowej ich administratora: GPW Benchmark. Oznacza to, że WIBOR nie jest bezpośrednio uzależniony od stóp procentowych NBP, ale mają one wpływ na jego wartość.

Dobrze ilustruje to skokowy wzrost wskaźników 3M i 6M w reakcji na dwie pierwsze decyzje RPP. 7 października 2021 r. podniosły się one o ok. 0,40 proc., a 4 listopada – WIBOR 3M poszybował o 0,42 proc. w górę, a 6M – o 0,65 proc. Zapoczątkowało to podwyżkę tych wskaźników, z którą mamy do czynienia cały czas.