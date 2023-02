Opinia TSUE. Nikt nie będzie chciał ugody, posypią się pozwy

poi 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

co za czasy, że trzeba wyroków sądowych, żeby się dowiedzieć, że jak ktoś oszukuje to nie należy mu się za to wynagrodzenie a oszukiwany ma prawo żądać odszkodowania. A najlepsze jest to, że banki nie walczą o to, że to nieprawda, że oszukali, tylko mówią "ok, ale my zbankrutujemy".