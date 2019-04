Pekao będzie zwalniał. Bank podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi

Już w zeszłym roku bank zmniejszył sieć placówek z 1034 do 1001 i zatrudnienie z 17,3 tys. do 16,7 tys. osób. Program dobrowolnych odejść kosztował go 50 mln zł. Bank w 2018 roku osiągnął 2,29 mld zł zysku netto, to o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.