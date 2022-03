Pensje prezesów banków stopniały. Rekordzista i tak zarobił 4,7 mln zł

Lyngsoe 57 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

No to nam prezesi - mali banksterzy lub słudzy banksterów zbiednieją. Teraz drodzy państwo pomyślcie ile miliardów złotych jest LEGALNIE transferowane za granicę z Polski tylko z banków pod szyldami PL. A ciemnemu ludowi dalej wciskają w TVP jak to nam PKB rośnie. Szkoda tylko, że większość tego PKB jest transferowana za granicę. Na dokładkę teraz mamy czas strzyżenia owiec". Przez kilka lat te obce banki dawały kredyty tworząc kasę z powietrza a teraz nasz dzielny prof.(?) Glapiński podnosi stopy procentowe a ludzie oddają zagranicznym banksterom realne pieniądze. Inflacja to okradanie społeczeństwa. Wiecie może państwo jak to było możliwe, że funt brytyjski przez niemal 300 lat ( od I połowy XVII w do roku 1914) zwiększył swoją wartość o ponad 10%? Podpowiem - miał pokrycie w złocie.