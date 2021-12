Ugody z frankowiczami dla wybranych. Akcja mBanku potrwa 3 miesiące

Bank porówna spłaty rzeczywistego kredytu we frankach z hipotetycznym kredytem, który w tym samym czasie byłby spłacany w złotych. W ten sposób sprawdzi, czy i ile więcej ma dziś do spłaty kredytobiorca frankowy. Różnicą bank podzieli się z klientem po połowie . Jak wylicza mBank, oszczędności dla klientów, którzy zaciągali kredyty w czasie, kiedy frank był najsłabszy, mogą sięgnąć 20 proc.

Zastrzega, że jego stanowisko w tej sprawie nie zmienia się i uważa, że kredyty we frankach zostały udzielone na uczciwych warunkach, a tym, co doprowadziło do konfliktu, nie jest konstrukcja umowy, ale zmiana kursu walutowego. Przyznaje za to, że klienci, banki i regulatorzy nie w pełni przewidzieli skalę osłabienia złotego do franka.