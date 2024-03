"Polska ma swoje 5 minut". Prezesi banków stawiają sprawę jasno

Dobra prognoza

- W parze ze wzrostem gospodarczym idzie większe zapotrzebowanie na kredyty. Wymogi związane z transformacją energetyczną i ESG powinny skłaniać firmy do inwestycji. Na to liczymy - powiedziała prezes BH również uczestnicząca w Forum Bankowym.

Bankowcy nie mają wątpliwości co do tego, że przed Polską otwierają się właśnie nowe możliwości. Jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, jeszcze nie tak dawno firmy europejskie polegały w dużej mierze na rynkach azjatyckich. Obecnie to się zmienia.

Wygłodniałe banki

Dla banków będzie to okazja do wypchania portfeli. Udział kredytów do depozytów wynosi 68 proc. i według przedstawicieli sektora jest dramatycznie niski. Co więcej, udzielone kredyty stanowią zaledwie 32 proc. naszego PKB, podczas gdy średnia unijna to 57-58 proc.