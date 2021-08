Praca za granicą a kredyt hipoteczny w Polsce

Aktualna polityka kredytowa banków

Tylko w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2021 roku w polskich bankach odnotowano rekordową wartość zadłużenia z tytułu zaciąganych kredytów hipotecznych . Na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) oszacowano, że wyniosła ona ponad 500 mld zł. To najlepszy dowód na to, że polityka kredytowa banków w kwestii udzielania kredytów hipotecznych klientom została zliberalizowana po miesiącach podwyższonych wymagań.

Obecnie banki złagodziły jednak politykę kredytową, przez co odnotować można dynamiczny wzrost wniosków o kredyty hipoteczne. W czerwcu 2021 roku według BIK-u padł rekord złożonych wniosków, które opiewały na kwotę o 55 proc. wyższą niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku Polacy zaciągnęli kredyty hipoteczne na kwotę blisko 42 mld zł. Poziom zadłużenia hipotecznego w kraju przekroczył tym samym ponad 500 mld zł. Statycznie co czwarty kredyt hipoteczny w Polsce zaciągany jest na kwotę powyżej 500 tys. zł, co związane jest bezpośrednio z rosnącymi cenami mieszkań.

Kredyt hipoteczny dla osób pracujących za granicą

Kredyt w złotówkach dla osoby zarabiającej w walucie zagranicznej – czy to możliwe?

Współkredytobiorcą przy kredytach hipotecznych może zostać ktoś z rodziny – rodzice, rodzeństwo, dziadkowie albo też osoba niespokrewniona z głównym kredytobiorcą. W tym przypadku drugi z klientów musi mieć dochody uzyskiwane w polskich złotych. Niezależnie od wysokości zarobków zagranicznych przy obliczaniu zdolności kredytowej dla całego wniosku zostanie ona zrównana z wysokością dochodów złotówkowych drugiego wnioskodawcy. Jeśli na przykład dana osoba zarabia w walucie obcej 4000 euro miesięcznie, co w przeliczeniu na złotówki daje około 18 000 zł, a drugi współkredytobiorca wykazuje dochód w wysokości 10 000 zł miesięcznie, to banki przy szacowaniu zdolności kredytowej dla ich wniosku przyjmą, że ich łączny dochód to 20 000 zł, a nie 28 000 zł. Banki zobowiązane są też założyć 20-procentowe umocnienie złotówki, przez co niejako automatycznie wielkość dochodu z zagranicy jest w ten sposób pomniejszana.