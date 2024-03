Premier podpisał wniosek. Kolejna osoba wyleciała z rady nadzorczej BGK

Kolejne odwołania w BGK

Z informacji na stronie internetowej wynika, że na czele rady nadzorczej banku stoi Paweł Borys. To były prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. We wtorek media obiegła informacja, że został on partnerem zarządzającym MCI. Obejmie funkcje prezesa MCI Capital TFI oraz wiceprezesa MCI Capital ASI.